Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Iğdır İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nden alınan Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen, bugün öğle saatlerinde jandarma ekiplerince Şehit Bülent Aydın Havalimanı´na götürüldü. Afgan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin ardından uçakla ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-06-24 17:30:54



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