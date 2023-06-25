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Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı

DHA

Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı


Özkan AYDIN / IĞDIR (DHA)IĞDIR'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın su kanalına düşüp sürüklenen boğası kepçe ile kurtarıldı.
İdris Karabuga'nın, Yeşil Iğdır Sulama Kanalı'nın çevresinde otlattığı boğalardan biri suya düştü. Metrelerce sürüklenen boğa için hemen ileride suyun aktığı bir kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi. İşini bırakan operatör, kanalın yanına geldı ve hayvanı kepçeyle yakalayıp çıkardı.
Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, "Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi. Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. Hyavanın bugünkü fiyatı yaklaşık 50 bin lira. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti" diye konuştu.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-06-25 15:40:05

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