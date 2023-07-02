Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı

Yapay zekâya göre en güzel/yakışıklı 20 ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı Ramazankent köyünde elektrik direğindeki yuvasında açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle alındı. Leylek, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bakım görecek.

Leyleklerin göç yolu üzerindeki Iğdır'a 47 kilometre uzaklıktaki Ramazankent köyünde yaşayanlar, elektrik direğindeki yavru leyleğin annesinin bir süredir dönmediğini fark edince, elektrik dağıtım şirketinin görevlilerine haber verdi. Vinçle elektrik direğinin tepesindeki yuvaya ulaşan görevli, kucağında indirdiği yavru leyleği Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisine teslim etti. Iğdır'daki şubede ilk tedavisi yapılan yavru leylek, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Buradaki görevliler tarafından muayenesi yapılan leyleğin açlıktan bitkin düştüğü belirlendi. Merkezde bakıma alınan yavru leylek, 2-3 ay sürecek tedavinin ardından yuvasının bulunduğu Ramazankent köyünde doğal hayatına bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2023-07-02 10:34:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.