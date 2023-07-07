Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar

Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)IĞDIR Dağcılık Kulübü'nden 4 dağcı, dağcılık sporunu tanıtmak, Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışlara açılması için 6 katlı 22 metre yüksekliğindeki Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın cam binasının çatısından Türk bayrağı açarak başarılı bir iniş yaptı. Halatlarla inen dağcılar "Gençlerimizi bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz ile Iğdır Dağcılık Kulübü sporcuları, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın cam binasından yapacakları iniş için önce hazırlıklarını tamamladı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan sporcular daha sonra Türk bayrağı açarak cam binadan başarıyla iniş yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz, "Dağcılık eğitimli sporcuların yapabileceği bir spor. Bizim amacımız dağcılığın riskli bir spor dalı olmadığını ve eğitimle başarılabileceğini göstermek. Iğdır´da buna ihtiyaç var. Bunun için böyle bir etkinlik düzenledik. Iğdır´da bu tür spor kulüplerinin çok daha fazla olması gerekiyor. Hem Azerbaycan, İran ve Ermenistan, bu bölgede faaliyetlerde bulunuyor ve biz onlara böyle aktivitelerin olduğunu gösterirsek eğitim turizmi bile açılır" dedi.

Iğdır Arama Kurtarma Dağcılık Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı, gençleri spor yapmaya davet ettiklerini belirterek, yeni tamamladıkları kampta 18 sporcunun eğitimlerini tamamladığını söyledi. Ağrı Dağı'nın dağcılık sporu için iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de "Her geçen gün daha fazla dağcıya kavuşacağız, Iğdır´ın muhteşem bir doğası var. Dağcılık turizminde her türlü dağları mevcut. Ağrı Dağı burada. Buranın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bölgemizde çok ciddi çalışmaları var. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda burada bir çıkış planlamamız var. Böylelikle Iğdır, dağcılık turizmi içerisinde hak ettiği yeri alacaktır" diye konuştu.

AĞRI DAĞI'NIN KUZEY KANADI TIRMANIŞLARA AÇILMALI

Sporcuları izleyen Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, dağcılık sporunun geliştirilmesi için çalışmaları desteklediklerini söyledi. Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının tırmanışlara açılması için 2008'den beri girişimlerinin sürdüğünü belirten Başkan Arslan, "Belli yüksekliklerde barınaklar yaptık. Mihmandar bulma konusunda sıkıntımız var. 2 yıl eğitimli ve belgeli olması istenen mihmandarlar için bölgemizde uygun isimler bulamadık. İnşallah Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun desteğiyle kuzey kanadının tırmanışlara açılması Ağrı Dağı'nın önemli bir adım olacak. Yüzde 64'ü ilimiz sınırları içerisinde olan Ağrı Dağı'na Iğdır'dan da tırmanışlar gerçekleştirilecek. Kentimize büyük bir Ağrı Dağı maketi de yapmak istiyoruz. Amacımız insanlarımızın ilgisini çekebilmek" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2023-07-07 12:01:06