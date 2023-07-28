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        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:10
        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı (2)

        IĞDIR'DA DA ANMA TÖRENI YAPILDI

        Iğdır´da Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilişinin 1384'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı. Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu 'Deste' adı verilen gruplar, sabah saatlerinde camilerde toplandı. Gruplar daha sonra aşure merasimin yapıldığı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Kerbela şehitleri için dua edilen törende Kuran-ı Kerim ve mersiyeler okundu. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilmesini anlatan tiyatro gösterisi ile sona erdi. Iğdır'daki törende bu yıl ayrıca 400 kişi Kızılay tarafından kurulan çadırda kan bağışında bulundu.

        Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

        2023-07-28 13:09:11

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