Iğdır'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

IĞDIR, (DHA)-IĞDIR'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçak göçmen soktuğu belirlenen 13 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4 ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 129 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenleri geçişlerini organize eden 17 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, şüpheliler işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararı olmak üzere 4 şüpheli de serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ/Özkan AYDIN

2023-08-03 13:53:26