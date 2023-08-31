Üniversiteden `sağlığa dost´ krem

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)'KATMA Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler' alanında bölgesel kalkınmaya katkı sunmak adına çalışmalarını sürdüren Iğdır Üniversitesi, doğal içerikli ve sağlığa dost ürün olan bitkisel vücut kremi üretti.

`Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler' alanında ihtisaslaşmasının ardından Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) birçok ürünü piyasaya sunan Iğdır Üniversitesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Musa Karadağ öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, sağlığa zararlı kimyasallar içermeyen, tamamen bitkisel içerikli ve çevre dostu `Alaca Bitkisel Vücut Kremi´ni geliştirdi. Artvin bölgesinin zengin coğrafyasında yetişen 11 tıbbi bitkinin ekstraktı ile 21 bileşenli kompleks bitkisel ürün, Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde vücut kremine dönüştürüldü. Özellikle masaj kapsamlı olan ürün; baş, alın, şakaklar, boyun, göğüs, omuz, bel, kalça, bacaklar, dizler ve ayaklar gibi ihtiyaç duyulan bölgelere cilde masaj yapılarak uygulanıyor. Kremde bulunan bitki özleri, vitaminler ve mineraller cildin ihtiyaç duyduğu besinleri temin etmeye yardımcı oluyor. Satışına da başlanan bu ürün ile Iğdır Üniversitesi, cilt bakımı konusunda doğal ve etkili bir alternatif sunmayı hedefliyor.

HASSAS CİLTLERE UYGUN

Kremin hassas ciltlere uygun ve zararlı kimyasalları içermediğini belirterek yararları hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, ürünün içeriğinde bulunan özel bitki özleri ve vitaminler sayesinde cildi nemlendirdiğine ve aynı zamanda yenilediğine dikkat çekti. Ürünün zararlı kimyasalları içermediğini ifade eden Karadağ şunları söyledi:

"Daha önce pek çok önemli çalışmaya imza attık. Kozmetik alanındaki Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla da başarılarımıza başarı kattık. Bölge ve Iğdır için kendi kendine yeten bir il ve üniversite olmaya adayız. Çok yoğun bir ArGe ve Ür-Ge çalışması sonucu çıkan ürünümüzün piyasaya çıkması ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Hassas ciltlere uygun olan bu krem; paraben, sülfat ve sentetik kokular gibi zararlı kimyasalları içermiyor. Bu nedenle, cilt sağlığına zarar vermeden günlük cilt bakım rutininin bir parçası olarak kullanılabiliyor. Doğal cilt bakımı sevenler için mükemmel bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Sağlığa ve çevreye duyarlı bir ürün arayanlar için ideal bir tercih olabilir."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise üniversitede bilimsel araştırma ve inovasyona büyük önem verdiklerini belirterek, "Krem, bu yaklaşımımızın bir ürünüdür. Doğal içerikleri ve kalitesi ile bu krem, kullanıcıların cilt sağlığını koruma ve güzelliklerini destekleme konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Ürünün piyasaya sunulmasında emeği geçen personellerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2023-08-31 10:29:15