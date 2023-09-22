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        Iğdır'da 2 ahır ile 8 bin balya ot alev alev yandı

        IĞDIR'da 2ahır ile 8 bin balya ot çıkan yangında kül oldu, dumandan etkilenin bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:54 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:55
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        Iğdır'da 2 ahır ile 8 bin balya ot alev alev yandı
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        IĞDIR'da 2ahır ile 8 bin balya ot çıkan yangında kül oldu, dumandan etkilenin bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, akşam saatlerinde merkez Emek Mahallesi Poyraz Sokaktaki Yusuf Yeşilkaya´ya ait otların bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle branda ile sarılı otlar yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 2 ahıra da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen Yusuf Yeşilkaya´nın oğlu Fuat Yeşilkaya, 8 bin balya otun kül olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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