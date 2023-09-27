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        Berber, çıraklarını şınav çektirip, süründürdü

        IĞDIR'dabir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:45
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        Berber, çıraklarını şınav çektirip, süründürdü
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        IĞDIR'dabir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

        Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

        Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

        'ŞAKA YAPTIK'

        Görüntülerin ortaya çıkmasınnı ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden Ferdi Döner, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.

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