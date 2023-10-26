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        Ağrı Dağı eteğinde öğrenciler vücutlarıyla 100´üncü yıl koreografisi oluşturdu

        IĞDIR´ınAralık ilçesindeki Şehit Erhan Ciyapul Anadolu Lisesi öğrenciler, Ağrı Dağı eteğinde vücutlarıyla 100´üncü yıl koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:25
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        Ağrı Dağı eteğinde öğrenciler vücutlarıyla 100´üncü yıl koreografisi oluşturdu
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        IĞDIR´ınAralık ilçesindeki Şehit Erhan Ciyapul Anadolu Lisesi öğrenciler, Ağrı Dağı eteğinde vücutlarıyla 100´üncü yıl koreografisi oluşturdu.

        Cumhuriyet´in 100´üncü yıl kutlamaları kapsamında Aralık Şehit Erhan Ciyapul Anadolu Lisesinde öğrenim gören 160 öğrenci, Ağrı Dağı´nın 1500 rakımındaki Yeni Doğan Köyü kırsalım Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Aralık Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Demirel ve öğretmenleriyle ellerinde bayraklarla 3 kilometre yürüyen öğrenciler, önce 1954 yılında Ağrı Dağı´na çıkarken şehit olan askerlerin mezarını ziyaret edip, dua okudu. Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, 1500 rakımda vücutlarıyla 100´üncü yıl koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin, büyük emek vererek yaptıkları koreografi dron kameralarıyla da kayıt altına alındı.

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