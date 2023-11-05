Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı

        IĞDIR'dasulamakanalına düşen yaban domuzu, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'dasulamakanalına düşen yaban domuzu, ekiplerce kurtarıldı.

        Halfeli Caddesi'nde sulama kanalına düşen domuzu görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda sürüklenen yaban domuzunu iğne ile bayıltılıp, kanaldan çıkartıldı. Veterinerlerce tedavisi yapılan domuz, daha sonra doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı" sonbahar doğa yürüyüşü yapıldı
        Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı" sonbahar doğa yürüyüşü yapıldı
        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi
        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi
        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Aras Kuş Cenneti'nde 18 yıldır halkalama ve araştırma çalışmaları yürütülüy...
        Aras Kuş Cenneti'nde 18 yıldır halkalama ve araştırma çalışmaları yürütülüy...
        Iğdırlılar 'Cumhuriyet' için saat '19.23'te yürüdü
        Iğdırlılar 'Cumhuriyet' için saat '19.23'te yürüdü
        Iğdır'da "Cumhuriyet'in ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. Yılı" fotoğraf s...
        Iğdır'da "Cumhuriyet'in ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. Yılı" fotoğraf s...