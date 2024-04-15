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        Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu

        IĞDIR'da, eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan Yusuf Oktay'ın (6), 23 saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:10
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        Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu
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        IĞDIR'da, eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan Yusuf Oktay'ın (6), 23 saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedeni bulundu.

        Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yaşayan Yusuf Oktay, dün saat 12.00 sıralarında, tarlada çalışan ailesinin yanında oynarken yan taraftaki, eriyen kar sularıyla debisi yükselen dereye düştü. Akıntıya kapılan çocuk, ailesi ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. İhbarla köye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Erzurum ve Van'dan da ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin gece boyunca yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Derede sabah saatlerinde aramalarına devam eden ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedenini buldu. Yusuf Oktay'ın cenazesi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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