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        Iğdır'a şehit ateşi düştü

        PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın (26) Iğdır'da oturan baba ocağına acı haber verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 08:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:45
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        Iğdır'a şehit ateşi düştü
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        PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın (26) Iğdır'da oturan baba ocağına acı haber verildi.

        Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Hanım- Mehmet Zorba çiftinin 7 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zorba, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Çocukları Vedat Zorba'nın şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.

        Şehit babasının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evi görevliler ve yakınları tarafından bayraklarla donatıldı. Şehit Zorba'nın cenazesi bugün Iğdır'da öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle son yoluculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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