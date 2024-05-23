Iğdır'a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın (26) Iğdır'da oturan baba ocağına acı haber verildi.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Hanım- Mehmet Zorba çiftinin 7 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zorba, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Çocukları Vedat Zorba'nın şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.