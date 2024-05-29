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        TIR'da 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

        IĞDIR'da bir TIR'da yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:25
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        TIR'da 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        IĞDIR’da bir TIR’da yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları TIR’ı durdurarak arama yaptı. TIR’ın gizli bölmesinde saf halde 75 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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