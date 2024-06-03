Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 669 bin TL'lik sahte bankontlar ele geçirildi

        IĞDIR'dapiyasaya sürülmek için hazırlanan ve piyasa değeri 669 bin 200 TL olan 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 669 bin TL'lik sahte bankontlar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'dapiyasaya sürülmek için hazırlanan ve piyasa değeri 669 bin 200 TL olan 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceğini bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde belirlenen adrese baskın yaptı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, dedektör köpeği ile yapılan aramada bir çanta içerisinde toplam 669 bin 200 TL değerinde 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Borsada Mourinho etkisi
        Borsada Mourinho etkisi
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        İhracatta mayıs rekoru
        İhracatta mayıs rekoru
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Iğdır'da göçerler karlı arazileri aşıp yaylaya gidiyor
        Iğdır'da göçerler karlı arazileri aşıp yaylaya gidiyor
        Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte kutlandı
        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte kutlandı
        Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı
        Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı
        Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da yapıldı
        Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da yapıldı
        Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı
        Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı