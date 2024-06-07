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        Suya gömülen otomobilden kendi çıktı

        IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, su kanalına uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:40
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        Suya gömülen otomobilden kendi çıktı
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        IĞDIR’ın Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, su kanalına uçtu. Suya gömülen araçtan kendisi çıkan sürücü Enes Öget'in (22) yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyü yakınlarında sürücü Enes Öget'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, su kanalına uçtu. Çevredekilerin 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Öğet, su altında kalan hafif ticari aracından kendisi çıktı. Öget, olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Öget'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 2 metreyi bulan suyun altında kalan hafif ticari araç, çekici ile çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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