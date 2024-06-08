Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        İtfaiyeden 'yüzük' operasyonu

        IĞDIR'da, Ali Dumanli'nin parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekibi uzun uğraşlar sonunda keserek çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtfaiyeden 'yüzük' operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'da, Ali Dumanli'nin parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekibi uzun uğraşlar sonunda keserek çıkardı.

        Kentte yaşayan Ali Dumanli'nin sağ elindeki yüzük, parmağını sıktı. Kendi çabasıyla parmağındaki yüzüğü çıkaramayan Dumanli, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Dumanli'nin evine giden itfaiyeci, pense, kesici ve diğer aletlerle yüzüğü uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Dumanli, itfaiye erine teşekkür etti. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürü Serdar Bayat, "İhbar sonucu parmağı sıkan yüzüğe ekiplerimiz müdahale etti. Yüzük acil müdahale ekiplerimiz tarafından kesilerek çıkarıldı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru turizme kazandırılacak
        Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru turizme kazandırılacak
        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek
        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek
        Suya gömülen otomobilden kendi çıktı
        Suya gömülen otomobilden kendi çıktı
        Iğdır Valisi Turan güvenlik güçlerinin mayıs ayındaki çalışmalarını anlattı...
        Iğdır Valisi Turan güvenlik güçlerinin mayıs ayındaki çalışmalarını anlattı...
        Ağrı Dağı'nda "turizm ve güvenlik yolu" yapılıyor
        Ağrı Dağı'nda "turizm ve güvenlik yolu" yapılıyor
        Iğdır'da öğrenciler survivor parkurunda mücadele etti
        Iğdır'da öğrenciler survivor parkurunda mücadele etti