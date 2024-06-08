İtfaiyeden 'yüzük' operasyonu

IĞDIR'da, Ali Dumanli'nin parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekibi uzun uğraşlar sonunda keserek çıkardı.

Kentte yaşayan Ali Dumanli'nin sağ elindeki yüzük, parmağını sıktı. Kendi çabasıyla parmağındaki yüzüğü çıkaramayan Dumanli, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Dumanli'nin evine giden itfaiyeci, pense, kesici ve diğer aletlerle yüzüğü uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Dumanli, itfaiye erine teşekkür etti. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürü Serdar Bayat, "İhbar sonucu parmağı sıkan yüzüğe ekiplerimiz müdahale etti. Yüzük acil müdahale ekiplerimiz tarafından kesilerek çıkarıldı" dedi.