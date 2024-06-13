Şiddet mağduru Leyla'ya destek ziyareti
IĞDIR Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum uzmanlarıyla 1 yıl önce boşanma davası açtığı eşi Sinan Akay (38) tarafından bindirildiği otomobilde darbedilip, bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay'ı (28) ziyaret etti.
IĞDIR Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum uzmanlarıyla 1 yıl önce boşanma davası açtığı eşi Sinan Akay (38) tarafından bindirildiği otomobilde darbedilip, bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay’ı (28) ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olan Sinan Akay, 10 yıl önce Leyla Akay ile evlendi. Evliliğinden 2 çocuğu olan Leyla Akay, gördüğü şiddet nedeniyle 2019 yılında boşanma davası açtı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliğine devam eden Leyla Akay, bir süre sonra kötü günleri yeniden yaşadı. Çocukları için eşinin şiddet ve hakaretlerine boyun eğdiğini belirten Leyla Akay, geçen yıl aldatıldığını öğrenince haziran ayında adliyeye gidip boşanma dilekçesi verdi. Leyla Akay, cep telefonundaki ses kayıtlarını dinlettiği eşi Sinan Akay ile tartıştı. Sinan Akay, ses kayıtlarını silmeyen Leyla Akay'ı çocuklarının gözü önünde darbedip bıçakla yaraladı. Sinan Akay, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AKAY’A DESTEK ZİYARETİ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül ile kurum uzmanları şiddet mağduru Leyla Akay’ı evinde ziyaret etti. Akgül ve uzmanlar, psiko-sosyal destek verdikleri Akay’ın sorunlarını dinledi. Konuyla ilgili Iğdır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “10 Haziran 2024 tarihinde basına yansıyan ve asla tasvip edilemeyecek kadına yönelik şiddet olayının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından süreç Valiliğimizce yakından takip edilmiş olup, şiddet mağduru L.A. ile görüşmeler yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gereken hukuki ve psiko-sosyal destek verilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül ve müdürlük uzmanları da şiddet mağduru L.A.’ya psiko-sosyal destek vermek amacıyla hanesinde ziyaret etmiştir. Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışan şiddet mağduru L.A.’nın eşi S.A. ise tutuklanmış olup, hakkında idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.
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