Şiddet mağduru Leyla'ya destek ziyareti

IĞDIR Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum uzmanlarıyla 1 yıl önce boşanma davası açtığı eşi Sinan Akay (38) tarafından bindirildiği otomobilde darbedilip, bıçaklanan 2 çocuk annesi Leyla Akay’ı (28) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olan Sinan Akay, 10 yıl önce Leyla Akay ile evlendi. Evliliğinden 2 çocuğu olan Leyla Akay, gördüğü şiddet nedeniyle 2019 yılında boşanma davası açtı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliğine devam eden Leyla Akay, bir süre sonra kötü günleri yeniden yaşadı. Çocukları için eşinin şiddet ve hakaretlerine boyun eğdiğini belirten Leyla Akay, geçen yıl aldatıldığını öğrenince haziran ayında adliyeye gidip boşanma dilekçesi verdi. Leyla Akay, cep telefonundaki ses kayıtlarını dinlettiği eşi Sinan Akay ile tartıştı. Sinan Akay, ses kayıtlarını silmeyen Leyla Akay'ı çocuklarının gözü önünde darbedip bıçakla yaraladı. Sinan Akay, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.