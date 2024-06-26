Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı

        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anasına yapılacak anıt için Murat Akşi, 500 metrekare arsasını bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:33 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR’ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anasına yapılacak anıt için Murat Akşi, 500 metrekare arsasını bağışladı.

        Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’de meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu.

        ANIT İÇİN ARSASINI BAĞIŞLADI

        Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan 13 polis memurunun anasını yaşatmak için ‘Dilucu Şehitleri Anıtı’ yapılmasına karar verildi. Bombanın patlatıldığı bölgede yapılacak anıt için Hasanhanı köyünde yaşayan Murat Akşi, 500 metrekare arsa bağışında bulundu. Anıt için arsasını bağışlayan Murat Akşi’yi ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi. Akşi’ye teşekkür eden Sakarya, “Bu anlamlı bağış, şehrimizdeki şehitlerimizin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük önem taşımakla beraber alçak terör örgütüne verilebilecek en güzel cevap niteliği de taşımaktadır” dedi.

        Emniyet Müdür Yardımcılarının da katıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor
        Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor
        Iğdır'da aranan 11 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da aranan 11 şüpheli yakalandı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı
        Antalya'dan getirilen arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırıl...
        Antalya'dan getirilen arılarla Iğdır'da domates üretiminin yüzde 20 artırıl...
        Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak
        Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak
        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı