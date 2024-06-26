13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı

IĞDIR’ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anasına yapılacak anıt için Murat Akşi, 500 metrekare arsasını bağışladı.

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’de meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu.

ANIT İÇİN ARSASINI BAĞIŞLADI

Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan 13 polis memurunun anasını yaşatmak için ‘Dilucu Şehitleri Anıtı’ yapılmasına karar verildi. Bombanın patlatıldığı bölgede yapılacak anıt için Hasanhanı köyünde yaşayan Murat Akşi, 500 metrekare arsa bağışında bulundu. Anıt için arsasını bağışlayan Murat Akşi’yi ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi. Akşi’ye teşekkür eden Sakarya, “Bu anlamlı bağış, şehrimizdeki şehitlerimizin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük önem taşımakla beraber alçak terör örgütüne verilebilecek en güzel cevap niteliği de taşımaktadır” dedi.