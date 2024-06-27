Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk ve Filistin bayrakları açtılar

AĞRI Dağı’na tırmanan bir grup dağcı, zirvede Türk ve Filistin bayrakları açıp, Gazze'de devam eden katliamı kınadı. İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) Başkanı Ümit Sönmez, "Bu yıl ki tırmanışın teması dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleşen katliam oldu. Bir doğa sporları kulübü olarak Türkiye'nin çatısından haykırarak katliamın durdurulmasını istedik" dedi.

Her yıl farklı temalarla Ağrı Dağı zirvesine tırmanan AKUD üyesi dağcılar, bu yıl Gazze'deki katliama tepki göstermek için yola çıktı. 2 bin 200 metre rakımdan başlayan tırmanış 4 gün sürdü. Dağcılar ilk gün 3 bin 200 metre yükseklikteki ana kampta konakladı. İkinci gün 4 bin 28 metreye çıkan dağcılar, ertesi gün 6 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Zirvede Türk ve Filistin bayrakları açan dağcılar, Gazze'de devam eden katliamı kınadı ve dünya ülkelerini İsrail'i durdurmaya çağırdı.