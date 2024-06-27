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        Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk ve Filistin bayrakları açtılar

        AĞRI Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirvede Türk ve Filistin bayrakları açıp, Gazze'de devam eden katliamı kınadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:55
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        Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk ve Filistin bayrakları açtılar
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        AĞRI Dağı’na tırmanan bir grup dağcı, zirvede Türk ve Filistin bayrakları açıp, Gazze'de devam eden katliamı kınadı. İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) Başkanı Ümit Sönmez, "Bu yıl ki tırmanışın teması dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleşen katliam oldu. Bir doğa sporları kulübü olarak Türkiye'nin çatısından haykırarak katliamın durdurulmasını istedik" dedi.

        Her yıl farklı temalarla Ağrı Dağı zirvesine tırmanan AKUD üyesi dağcılar, bu yıl Gazze'deki katliama tepki göstermek için yola çıktı. 2 bin 200 metre rakımdan başlayan tırmanış 4 gün sürdü. Dağcılar ilk gün 3 bin 200 metre yükseklikteki ana kampta konakladı. İkinci gün 4 bin 28 metreye çıkan dağcılar, ertesi gün 6 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Zirvede Türk ve Filistin bayrakları açan dağcılar, Gazze'de devam eden katliamı kınadı ve dünya ülkelerini İsrail'i durdurmaya çağırdı.

        Dağcılardan Semih Kayabaşı, "Bütün dünyaya Ağrı Dağı zirvesinden sesleniyorum. Bu yıl tırmanışın teması oldukça anlamlı. Filistin’de katledilen Müslümanlara dikkat çekmek için buradayız. Ben bu zulmün durdurulması adına buradan çağrı yapmak istiyorum. Ümmeti Muhammed’i birlik ve beraberliğe davet ediyor ve şehit olan herkese rahmet diliyorum" dedi.

        ‘MASUM İNSANLARIN ÖLDÜĞÜ HİÇBİR DAVA HAKLI DEĞİLDİR’

        Kulüp olarak Ağrı Dağı'na 6'ncı tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirten AKUD Başkanı Ümit Sönmez, "Değişken hava şartlarına ve kar-buz zemine rağmen sporcularımız zorlu bir tırmanışla zirveye ulaşmayı başardı. Bu yılın teması dünyanın gözü önünde Filistin’de gerçekleşen katliam oldu. Bir doğa sporları kulübü olarak Türkiye’nin çatısından haykırmak istedik; 'Katliamı durdurun' diye. Tüm spor organizasyonlarında dikkat çekilmesi, gündem yapılması gerekilen bir konu olduğunu ve bu katliamı dile getirmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Unutulmamalı ki masum insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir" diye konuştu.

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        Galeri

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