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        Iğdır'da SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, aileleriyle belediye önünde oturma eylemi yaptı

        IĞDIR Belediyesi'nde SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, belediye hizmet binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:40
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        Iğdır'da SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, aileleriyle belediye önünde oturma eylemi yaptı
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        IĞDIR Belediyesi'nde SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, belediye hizmet binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Zaman zaman eylemcilerle belediye görevlileri arasında yaşanan olaylara ise polis müdahale etti.

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, bugün, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Burada konuşma yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş'in seçimlerden önce halka vermiş olduğu şeffaf yönetim, birlikte yönetme, emeğe ve emekçiye saygı ve eşitlik ilkesi, herkese eşit mesafede davranılması, hiçbir emekçinin ekmeğiyle uğraşılmayacağı, Belediyenin hizmet kapısı olması, Iğdır için yatırım yapılması ve bunun gibi vaatlerini bu 3 aylık süre zarfında yapmadığını gördük. İlk icraatları çalışan emekçileri yıldırmak için çalışanların işlerinde sürekli değişiklik yapmak olmuştur. Bir hafta çöpte çalışanı diğer hafta kanalizasyona, diğer bir hafta da park ve bahçelere sürerek emekçinin çalışma azim ve kararlılığını kırmak amaçlanmaktadır. Art niyetli olan bu mobbing uygulamalarına bir an önce son verilmesi için mücadele ederken, şimdi de Iğdır Belediyesi'nin borcunun çok olduğu algısı yaratılarak, borçlar bahane edilerek, emekçilere mobbing uygulayarak işten çıkarmalara başlamışlardır. Bu tür haksız ve hukuksuz davranışların beyhude olduğunu zaman gösterecektir. Bizler AK Parti Belediye Meclis üyeleri olarak buradan uyarıyoruz. Mobbing uygulayarak emekçinin ezilmesine, ekmeğiyle oynanmasına ve onurunun zedelenmesine yol açmaktasınız. Çalışan emekçiler, yalnız değildir. Her zaman ve her koşulda emekçilerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Haklı mücadelemizi kamu vicdanında ve hukuksal olarak kazanıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

        İşten çıkarılma ile ilgili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş de sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Tüm halkımızın bildiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçim öncesi Belediyemize ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine bizim emeğe verdiğimiz değer kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 05/07/2024 tarihinden itibaren son verilmiştir."

        İŞE DÖNENE KADAR EYLEM

        5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gelen, "E-35184857-900-45735 Sayılı Başkanlık yazısına istinaden bu tarih itibarıyla iş akdiniz sonlandırılmıştır. Gereğini bilgilerinize Rica ederim." SMS ile işsiz kalan 204 kişi, bugün aileleriyle belediye önünde oturma eylemi düzenledi. Ellerinde döviz, pankart ve atılan sloganlarla belediyenin bahçesine girmek isteyen kalabalığa polis ve zabıta ekipleri engel oldu. Belediye personeli ise sık sık tartışan eylemciler, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eylemciler işe geri dönecekleri güne kadar her gün gelip burada eylem düzenleyeceklerini belirtti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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