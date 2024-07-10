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        Iğdır Emniyet Müdürü'nden belediyede işten çıkarılan eylemcilere 'itidal' çağrısı

        IĞDIR Belediyesi'ndeki işlerinden SMS ile çıkarılan 204 işçinin, belediye hizmet binası önündeki eylemi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:35
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        Iğdır Emniyet Müdürü'nden belediyede işten çıkarılan eylemcilere 'itidal' çağrısı
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        IĞDIR Belediyesi'ndeki işlerinden SMS ile çıkarılan 204 işçinin, belediye hizmet binası önündeki eylemi sürüyor. DEM Parti'li belediye tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu.

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçinin eylemi 3'üncü gününde devam ediyor. Ellerine aldıkları tabakları birbirlerine vurarak hak, hukuk ve adalet isteyen işçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, kendilerini desteklediğini söyledi. Belediye hizmet binası önünde Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan ve eylemciler tarafından alkışlarla karşılanan Sakarya, şunları söyledi:

        "Öncelikle kutsal gün olan muharrem ayının başında böyle adaletsiz hukuksuz haksız işlem olmasaydı. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir."

        İşçiler ve sendika başkanı da Sakarya’ya ziyareti ve alınan tedbirler için teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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