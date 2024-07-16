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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (3)

        IĞDIR'DAAĞITLAR YAKILDIKerbela şehitleri, Iğdır'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:15
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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (3)
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        IĞDIR'DAAĞITLAR YAKILDI

        Kerbela şehitleri, Iğdır'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yapılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından mersiyeler okundu. Anma törenine katılan Caferiler, Kızılay’a kan bağışında bulundu, ayrıca Iğdır Devlet Hastanesi organ bağış standına giderek organlarını bağışladı. Caferilerin ileri gelenleri tarafından yasaklanmasına rağmen gruptaki bazı geçler alınlarını hançerle çizdi. Vatandaşlar, törene katılanlara yemek, su, meyve suyu ikram etti. Polsi ekipleri etkinlik nedeniyle geniş güvenlik tedbiri aldı, Zübeyde Hanım Bulvarı’na giden yollar trafiğe kapatıldı. Merkeze bağlı Hakmehmet köyü ile Aralık ve Tuzluca ilçelerinde de anma törenleri yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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