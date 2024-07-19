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        204 arkadaşıyla işten çıkarılan işçi: Kanser tedavisi görüyorum, tedavimi nasıl yaptıracağım

        IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken SMS ile işten çıkarılan işçilerden Kaya Murgul (32), 6 yıldan beri kan kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Ben kanser hastasıyım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:30
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        204 arkadaşıyla işten çıkarılan işçi: Kanser tedavisi görüyorum, tedavimi nasıl yaptıracağım
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        IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken SMS ile işten çıkarılan işçilerden Kaya Murgul (32), 6 yıldan beri kan kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Ben kanser hastasıyım. Belediye yönetimi tarafından işten atıldım. Sigortam yok, ilaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum" dedi.

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırla 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

        Ailelerin de destek verdiği eylemi sürdüren işçilerden evli ve 4 çocuk babası Kaya Murgul, "Ben kanser hastasıyım. 6 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Belediyede çalışırken bir SMS ile işten çıkarıldık. Yeni yönetim, gerekçesiz 204 arkadaşımla birlikte bizi işten çıkardı. Belediyede çalıştığım için tedavimi yaptırma imkanı da bulmuştum. Şimdi iş akdim feshedildi. Bundan sonrası için sigortam yok. İlaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Ayrıca yaklaşık 1,5 ay önce kolumdan ameliyat oldum. Yüzde 35 kol kaybım oldu. Bunun tedavisi de yarım kaldı. Yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

        Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan da şunları söyledi:

        "204 işçimizi, emekçimizi baskıyla, zorla işten attılar. Hepsi gariban insanlar. Kanser hastası olan, sıkıntısı olan, kredi borcu olan insanlar var. Bunların hepsi mağdur oldu. 'Personel fazlalığı var diyorlar.' Şu anda belediyede personel yok. Çalışacak insan bulamıyorlar. Her yeri çöp götürüyor, memleketi çöp almış."

        ÇOCUKLARDAN AİLELERİNE DESTEK

        Iğdır Belediye binası önündeki çadırda oturma eylemi yapan işçilerin çocukları da ailelerine destek verdi. Eylem alanına gelen çocuklar ellerinde 'Birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız', 'Atılan işçiler geri alınsın', 'Sürgüne son' yazılı dövizler taşıdı. Çocuklar işten çıkarılan anne ve babalarının işe dönmesini istedi. Kızı işten çıkarılan Necla Aycan, "Kızımı ne zorluklarla okuttum. Evim kira. İşe girdi diye rahat bir nefes aldık. Şimdi çıkardılar. Bu haksızlıktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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