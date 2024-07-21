Girdiği 5 iş yerinde çalışan ve müşterilere bıçakla saldırdı; o anlar kamerada

IĞDIR’da, Ali Özkan (35), elinde bıçakla girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı. Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Özkan, kent merkezindeki iş yerleri ve kafelere gitti. Özkan belirlenemeyen nedenle çalışanlar ve müşterilere saldırdı. 5 iş yerine girip bıçaklı saldırıda bulunan Özkan, çevredekiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Saldırılarda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine gelen polis şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ali Özkan, tutuklandı.