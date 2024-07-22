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        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden DEM Parti'nin paylaşımına yönelik açıklama

        IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın işten çıkarıldıkları için oturma eylemi yapan işçileri ziyaretine yönelik DEM Parti tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma yönelik açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:50
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        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden DEM Parti'nin paylaşımına yönelik açıklama
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        IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya’nın işten çıkarıldıkları için oturma eylemi yapan işçileri ziyaretine yönelik DEM Parti tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma yönelik açıklama yapıldı.

        1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı. 10 Temmuz günü işçileri ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu. Sakarya, eylemci işçilere yönelik konuşmasında, “Öncelikle bu kutsal günlerde muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmaz. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadesinde bulundu.

        DEM PARTİ’DEN SOSYAL MEDYA MESAJI

        DEM Parti Genel Merkezi, bu olay sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Belediye yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “Iğdır İl Emniyet Müdürü’nün Iğdır Belediyemiz önünde yaptığı provokatif açıklama, iktidarın ülkeyi getirdiği çeteleşmenin fotoğrafıdır. Bir emniyet mensubunun haddi olmayan bu açıklamasıyla ilgili hukuksal mücadelemizi sonuna kadar kullanacağız. Halkın iradesini böyle ucuz tehdit ve şantajlara gasp etmenize izin vermeyeceğiz.”

        EMNİYETTEN AÇIKLAMA

        Belediyenin paylaşımlarının ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılanları eksik ve art niyetli paylaşımlar olarak değerlendiren açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz tüm vatandaşlarımıza, -Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Caferi vb. dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın- hakkaniyetle güvenlik hizmeti sağlamaktadır. Yine Müdürlüğümüz Anayasa ve Kanunların kendisine tevdi ettiği görev ve sorumlulukları, Mülki İdare Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda kişi veya kurum ayırt etmeksizin yerine getirmektedir. Bahse konu olayda da gerek işten çıkarılan işçilerin Belediyeye zorla girmek isteyebilecekleri gerekse Belediye zabıtalarının işçilere karşı güç kullanabilecekleri şeklinde edinilen bilgiler sonrasında, kolluk kuvveti olarak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) vermiş olduğu önleyici hizmet görevi yerine getirilerek, oluşabilecek yasa dışı olayların önüne geçilerek, olayların kontrol dışına çıkması ve menfur bir hal alması engellenmiştir. Hal böyleyken yasal mevzuat çerçevesinde her vatandaşının hakkını korumakla görevlendirilmiş olan Müdürlüğümüzün başarıyla yapmış olduğu bu görevi, ‘Biji Portekiz’ deyip de ‘Biji Türkiye’ diyemeyen, sırtını PKK, YPG ve PYD gibi vatanımızı bölmeye çalışan terör örgütlerine dayamış olanların anlamasını beklemek mümkün olmadığı gibi, Müdürlüğümüzün bu güruhlardan çete ve çeteleşme hakkında öğrenecek bir durumu da söz konusu değildir” denildi.

        IRKÇI VE KİRLİ ZİHNİYETE PRİM VERMEMEKTE

        Belediye işçilerinin demokratik haklarını kullandıklarına yer verilen açıklamada şunlar dile getirildi:

        “2009 yılında Iğdır Belediyesini 86 yıl sonra aldık diyenler şunu bilmelidir ki; 1923 tarihinde Iğdır, Hocalı’da bebeklerin gözlerini oyan, hamile kadınların karınlarını deşerek katleden Hınçak ve Taşnak Ermeni çetelerin ağababalarından alınmış olup, ilelebet de Türkiye Cumhuriyeti’nin müstesna bir ili olarak kalmaya devam edecektir. Iğdırlı hemşehrilerimiz de kasıtlı, art niyetli ve haince konuyu mecrasından saptırma gayretinde olan bu ırkçı ve kirli zihniyete prim vermemekte, kanunların kendilerine tanımış olduğu haklarını molotof atmadan, polise saldırmadan, bayrak yırtmadan, kimsenin canına ve malına zarar vermeden, dükkânları yağmalamadan demokratik bir şekilde hakkını kullanmaktadır. Bahse konu gösteriler hukuk çerçevesinde bu şekilde devam ettiği sürece ülkemizin herhangi bir yerinde olduğu gibi Iğdır’da da aynı şekilde gerek kamunun ve göstericilerin güvenliği için alınan tedbirler tavizsiz bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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