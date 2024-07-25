Ağrı Dağı'na tırmanacak gruplara profesyonel dağcı ve ilk yardım bilgisine sahip personel şartı

IĞDIR Valiliği, Büyük ve Küçük Ağrı Dağları’nda başta tırmanış olmak üzere yapılacak her türlü faaliyet için genel emir yayınladı. Faaliyet öncesi, faaliyet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin madde madde sıralandığı genel emire uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Valilik genel emrinde, tırmanış faaliyeti sırasında dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Yılın hemen her mevsiminde ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı’nda yaşanan kazalar sebebiyle Iğdır Valiliği, genel emir yayınladı. Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı’nda yapılacak etkinlikler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yayınlanan genel emirde turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olması gerektiği bildirildi. Iğdır sınırlarında kalan Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı dağı bölgesine gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunmaları istendi.

LİSANS SAHİBİ, VELİ/VASİ İZNİ Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istenen genel emirde şu hususlar yer aldı: “Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/vasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek.

Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır.”

KİŞİSEL KURTARMA MALZEMELERİ ZORUNLU Faaliyetler sırasında kişisel kurtarma malzemelerinin bulundurulması gerektiğinin belirtildiği genel emirde, “Genel emir kapsamı içerisinde bulunan bölgelerde faaliyet yapanlar, faaliyetin türü, zamanı, mevsim şartları, irtifasına göre standartlara uygun teçhizat teknik araçlar ve giyim kuşam malzemelerini bulunduracaktır. İfa edilecek faaliyetler esnasında acil durumlar için gerekli olabilecek ilk yardım malzemeleri ve kişisel kurtarma malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yürütülecek faaliyet için valilik makamının meteorolojik uyarıları dikkate alınacaktır. Valilik, meteorolojik risklerin arttığını gördüğü anda tüm dağı veya belli bölgeleri tırmanışa kapatabilir veya devam eden faaliyetleri durdurabilir. Meteorolojik koşulların risk oluşturduğu zamanlarda yapılacak faaliyetler valilik özel iznine tabi olacaktır. Doğal yapı, orman, akarsu, nehir ve göller, çevre, jeolojik oluşumlar ve yaban hayatına zarar verecek faaliyetlerde bulunulmayacaktır” denildi.

Daha önceden belirlenmiş rotaların kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin bildirildiği genel emirde, rota dışında yapılacak faaliyetler için Iğdır Valiliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istendi. Turizm amaçlı gelen kişi ve gruplar da bildirimlerini Iğdır Milli Parklar Müdürlüğüne, Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istenen genel emirde, Dağcılık Federasyonunun, spor kulüplerinin, STK veya grupların onaylanmış faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinliğin yeri, amacı ve tarihi faaliyetten on gün önce resmi yazıyla, kafile listeleriyle birlikte ilgili makamlara bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.