Dilucu Şehitleri Anıtı'nın yapımına başlandı

IĞDIR’ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK’lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına yaptırılacak anıtın inşası başladı.

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan 13 polis memurunun anısını yaşatmak için ‘Dilucu Şehitleri Anıtı’ yapılmasına karar verildi. Bombanın patlatıldığı bölgede yapılacak anıt için Hasanhanı köyünde yaşayan Murat Akşi, 500 metrekare arsa bağışında bulundu. Anıt için arsasını bağışlayan Murat Akşi’yi ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi.