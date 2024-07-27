Öğrencisinden kaynak yapmayı öğrendi, 4 yılda 20 ton atıktan 23 heykel yaptı

IĞDIR Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart (37), öğrencisinden kaynak yapmayı öğrenip, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 4 yılda topladığı yaklaşık 20 ton metal atıktan 23 heykel yaptı.

Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart, öğrencisinden öğrendiği kaynakçılıkla 4 yıl önce topladığı atıklardan heykel yapmaya başladı. Sanayi sitesi ve hurdacılardan topladığı bilye, zincir, çivi, yay, amortisör, vida, balata, buji gibi atıkları heykele dönüştüren öğretmen, çevresinden de destek gördü. Hurdacıların yoğun olduğu bölgede bir esnafın çalışması için atölye tahsis ettiği Ayvaz Nart, eğitim sezonu açık olduğu dönemlerde öğrencileriyle, tatillerde ise tek başına atıkları heykel yaparak dönüştürdü. Çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan Nart, 4 yılda sanayi sitesi esnafı ve hurdacılardan topladığı 20 tona yakın atığı 23 heykele dönüştürdü. Nart, Iğdır Valisi Ercan Turan'ın isteği üzerine Millet Bahçesi'ne konulmak üzere 10 heykel yapacak.