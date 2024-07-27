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        Öğrencisinden kaynak yapmayı öğrendi, 4 yılda 20 ton atıktan 23 heykel yaptı

        IĞDIR Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart (37), öğrencisinden kaynak yapmayı öğrenip, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 4 yılda topladığı yaklaşık 20 ton metal atıktan 23 heykel yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:15
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        Öğrencisinden kaynak yapmayı öğrendi, 4 yılda 20 ton atıktan 23 heykel yaptı
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        IĞDIR Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart (37), öğrencisinden kaynak yapmayı öğrenip, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 4 yılda topladığı yaklaşık 20 ton metal atıktan 23 heykel yaptı.

        Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Ayvaz Nart, öğrencisinden öğrendiği kaynakçılıkla 4 yıl önce topladığı atıklardan heykel yapmaya başladı. Sanayi sitesi ve hurdacılardan topladığı bilye, zincir, çivi, yay, amortisör, vida, balata, buji gibi atıkları heykele dönüştüren öğretmen, çevresinden de destek gördü. Hurdacıların yoğun olduğu bölgede bir esnafın çalışması için atölye tahsis ettiği Ayvaz Nart, eğitim sezonu açık olduğu dönemlerde öğrencileriyle, tatillerde ise tek başına atıkları heykel yaparak dönüştürdü. Çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan Nart, 4 yılda sanayi sitesi esnafı ve hurdacılardan topladığı 20 tona yakın atığı 23 heykele dönüştürdü. Nart, Iğdır Valisi Ercan Turan'ın isteği üzerine Millet Bahçesi'ne konulmak üzere 10 heykel yapacak.

        Hurdacılar sitesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren resim öğretmeni Ayvaz Nart, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri çevre kirliği. Kirliliğe dikkat çekmek ve geri dönüşümün önemini anlatmak için çalışmaya başladım. Özellikle atık madenleri değerlendiriyorum. Heykellerde hurdalardan oluşan ve çoğunlukla metal malzemeleri kullanıyorum. Bu malzemeleri kullanmadaki amacımız çevre kirliğine dikkat çekmek ve öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmektir. Okulların açık olduğu dönem öğrencilerimi de atölyeye getiriyorum. Burada birlikte atıkları heykele dönüştürüyoruz. 4 yıldan beri bunun için çabalıyorum. İnsanlardan isteğim atık malzemeleri, hurdaları toprağa gömmek yerine geri dönüşüme kazandırsınlar. Bu konuda herkes kendince bir şey yapabilir" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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