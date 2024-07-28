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        Sürüye yıldırım düştü; 70 koyun öldü, sürü sahibi yaralandı

        IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde sağanak yağış sırasında arazide otlayan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:45
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        Sürüye yıldırım düştü; 70 koyun öldü, sürü sahibi yaralandı
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        IĞDIR’ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde sağanak yağış sırasında arazide otlayan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 70 koyun öldü. Hafif yaralanan sürü sahibi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Olay, Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Gödekli köyü arazisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağış sırasında koyun sürüsünün otladığı araziye yıldırım düştü. Olayda Mesut Gül’e ait sürüden 70 koyun öldü. Hafif yaralanan Mesut Gül ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek hasar tespiti yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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