Sürüye yıldırım düştü; 70 koyun öldü, sürü sahibi yaralandı

Olay, Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Gödekli köyü arazisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağış sırasında koyun sürüsünün otladığı araziye yıldırım düştü. Olayda Mesut Gül’e ait sürüden 70 koyun öldü. Hafif yaralanan Mesut Gül ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek hasar tespiti yaptı.

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