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        Yolcu otobüsü, mısır tarlasına girdi; 2'si ağır 14 yaralı

        IĞDIR'da mısır tarlasına giren yolcu otobüsündeki 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:05
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        Yolcu otobüsü, mısır tarlasına girdi; 2'si ağır 14 yaralı
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        IĞDIR'da mısır tarlasına giren yolcu otobüsündeki 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Çalpala köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Trabzon'a giden Hüseyin Sofu (59) yönetimindeki 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

        ÖNÜNE ÇOCUK ÇIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Polisin ifadesine başvurduğu Hüseyin Sofu, önüne bir çocuk ile köpeğin çıktığını, onlara çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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