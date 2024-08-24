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        Iğdır FK - Gençlerbirliği: 0 - 0

        STAT:Şehir StadıHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet ÖzkulIĞDIR FK: Furkan- Burak Bekaroğlu, Alim, Hasan Hatipoğlu, Kosta Aleksic, Regattin, Ahmet Engin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:13
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        Iğdır FK - Gençlerbirliği: 0 - 0
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        STAT:Şehir Stadı

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

        IĞDIR FK: Furkan- Burak Bekaroğlu, Alim, Hasan Hatipoğlu, Kosta Aleksic, Regattin, Ahmet Engin (Dk.77 Berkan Keskin), Guimaraez (Dk.65 Omar Neimann), Caner Cavlun (Dk.77 Catic), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Liço (Dk. 88 Marcos Silva).

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Sinan, Alperen, Zan Zuzek, Fıratcan (Dk.46 Ensar), Etebo (Dk.90+3 Oğuzhan), Buğra Çağıran (Dk.78 Kaan Demir), Yasin, Mikail, Amilton, Alim (Dk.78 Samed), Djitte (Dk. 84 Yatabare).

        SARI KART: Guimaraez, Caner Cavlun (IĞDIR FK), Mikail (GENÇLERBİRLİĞİ)

        1’inci Lig’in 3’üncü haftasında Iğdır FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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