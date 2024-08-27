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        Iğdırlı üretici, bir sezonda 4 kez karpuz hasadı yaptı

        DOĞU Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da bu yaz sezonunda 4'üncü kez karpuz hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:45
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        Iğdırlı üretici, bir sezonda 4 kez karpuz hasadı yaptı
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        DOĞU Anadolu'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da bu yaz sezonunda 4'üncü kez karpuz hasadı yapıldı. Hasada katılan Vali Ercan Turan, “Bu sene Iğdırlılar ve bölge halkımız karpuza doydular. Allah da bereket ihsan etti. Çukurova’da ve birçok bölgede karpuz yanarken, burada arz fazlalığı var” dedi.

        Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan, 861 rakımda iklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurova’sı' olarak anılan Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. İklimi dolayısıyla üreticilerin bol ve verimli ürün aldığı Iğdır'da Oba köyünde yaşayan Alican Akçan (59), bu sezon 100 dönüm arazisin ektiği karpuzu 4 kez hasat etti. Arazisinde damlama sulama sistemiyle yetiştiricilik yapan Akçan, bol yağış ve güneşli hava sebebiyle karpuz üretiminde Iğdır'da bir ilke imza attı.

        Iğdır'da karpuzu en erken kendisinin pazara sunduğunu belirten Alican Akçan, "Ben bilinçli üreticilik yapıyorum. Bunun için üretimde de istediğim gibi sonuçlar alıyorum. Uzun süredir karpuz üretimiyle uğraşıyorum. Bu yıl ilk defa ilimizde 4 kez hasat yaptık. İlk olarak 10 Haziran günü karpuz hasadını gerçekleştirdiğimiz arazide ikinci hasat dönemi temmuz ayının birinci günü gerçekleşti. Yağış ve güneşli havanın bolluğu sebebiyle karpuzda üçüncü hasadı Temmuz'un 20'sinde, dördüncü hasadı ise ağustosun yarısından itibaren yaptık. Dönüm başına yaklaşık 10 ton karpuz elde ettik. 100 dönümden bu sezon ürettiğimiz karpuz bin tona yaklaştı. Ürettiğimiz karpuzları Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerine pazarladık. 18 liradan satışa sunduğumuz karpuzu şimdi ise 2,5- 3 liradan satabiliyoruz. Bu sene üretimden de fiyatlardan da çok memnunuz" diye konuştu.

        40 BİN TON KARPUZ ÜRETİLDİ

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Oba köyünde yetiştiricilik yapan Alican Akçan'ın arazisinde düzenlenen 4'üncü karpuz hasadına katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş'le Oba köyüne gelen Vali Ercan Turan, Alican Akçan'dan üretimle ilgili bilgi aldı. Vali Turan, her yıl geleneksel olarak yaptıkları karpuz hasadının bu yıl 4'üncüsünün yapıldığını söyledi. Iğdır Ovası'nda bu sezon yaklaşık 40 bin ton karpuz üretildiğini ifade eden Turan, "Kent genelinde tarlada kilosu 18 liradan başlayan karpuzun şu anda daha uygun fiyatla devam ediyor. Bu sene Iğdırlılar ve bölge halkımız karpuza doydular. Allah da bereket ihsan etti. Çukurova’da ve birçok bölgede karpuz yanarken, burada arz fazlalığı var. Halkımız uygun fiyata karpuz tüketiyor. Şu an yıl içinde 4'üncü ürünü alıyoruz. Biz hep beraber çiftçiyle, memuruyla, işçisiyle Iğdır´ımızın gelişmesi için devam edeceğiz. Ben üretimde gösterdikleri gayret için örnek çiftçilerinizi tebrik ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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