Ağrı Dağı, yapımı süren yollarla doğa sporlarının merkezi haline gelebilecek

IĞDIR İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, Ağrı Dağı'ndaki Korhan‘dan Serdarbulak Yaylası’na uzanan yol yapım çalışmalarını inceleyerek, “Bu yol aynı zamanda ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğa yürüyüşü, dağcılık, dağ bisikleti, kampçılık, yamaç paraşütü gibi birçok alanda doğa sporlarının merkezi haline gelebilecek bir bölgedir" dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı konumunda olan Ağrı Dağı'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Fatih Kahraman ve yetkili personelle birlikte inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yüksel Kasım Çarman, Ağrı Dağı'nın Korhan'dan Serdarbulak Yaylası arasında yapılan turizm ve güvenlik yoluyla doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.