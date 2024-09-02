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        SMS ile işten çıkarılan 204 işçiden belediye önünde 24 saat nöbet

        IĞDIR Belediyesi'nde temmuz ayının ilk haftası SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, nöbet eylemini 24 saate çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:55
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        SMS ile işten çıkarılan 204 işçiden belediye önünde 24 saat nöbet
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        IĞDIR Belediyesi'nde temmuz ayının ilk haftası SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, nöbet eylemini 24 saate çıkardı. Belediye hizmet binası önünde kurdukları çadırda haklarını geri alana kadar oturma eylemini sürdüreceklerini söyleyen işçilerden Orhan Şeyran, "Seçimden sonra bizi bir düğün salonunda toplayıp, 'Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, ekmeğinden etmeyeceğiz' dediler. Ben de bunun üzerine evlilik hazırlığı yaptım. Şu anda ödemelerimi yapamıyorum. Mahkeme sürecindeyiz. İşimi geri istiyorum" dedi.

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırda 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı. İşçiler her akşam 4 kişi olmak üzere belediye binası önünde açtıkları yatak yorganda 2 kişi uyurken, 2 kişi de 3'er saat olmak üzere nöbet tutuyor. Haklarını geri alana kadar belediye hizmet binası önündeki 24 saat nöbet eylemini sürdüreceklerini söyleyen Orhan Şeyran, "Yaklaşık 1 yıldır belediyede çalışıyordum. Daha önce özel bir şirkette inşaat mühendisi olarak görev yaptım. 83 KPSS puanımla buraya mülakatla girdim. Kendime bir düzen kurdum, işimi en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Seçimden sonra psikolojik baskılar, 'Çıkaracağız, şöyle yapacağız böyle yapacağız' diye mobbing uyguladılar. İş çıkışında bile ne olacağız ne yapacağız diye düşünüyorduk. Geceli gündüzlü burada nöbet tutuyoruz. Gündüz 50 dereceyi bulan sıcaklar bizi çok etkiliyor. Hepimiz çok ama çok mağduruz. Seçimden sonra bizleri bir düğün salonunda toplayıp, 'Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, ekmeğinden etmeyeceğiz' dediler. Ben de bunun üzerine evlilik hazırlığı yaptım. Aile tanışmasına gittim. Şu anda ödemelerimizi yapamıyoruz. Mahkeme sürecindeyiz. Bir yere de gidemiyoruz, çalışamıyoruz. İsteğim şu ki, bize destekçi olmaları, mahkeme sürecinin, mahkemenin sonuçlanmasıdır, çözülmesidir" diye konuştu.

        Kendisinin de 1 yıldır belediyede çalıştığını vurgulayan Hüseyin Şişdağ, "31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra gelen yönetim bizi ekmeğimizden etti. Yaklaşık 2 aydır geceli gündüzlü burada nöbet tutuyoruz. Yatağımızı, yorganımız buraya getirdik. Sadece işimize dönek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek zorundayız. Çocuklarımız aç. Cumhurbaşkanımızdan, valimizden bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.

        Temmuz ayına kadar belediyede veteriner hekim olarak görev yapan Tuğçe Dönmez ise "Çıkarılan 204 kişiden biriyim. Iğdır'da sokak hayvanlarını kimliklendirme, tedavi, kısırlaştırma işlerini yapıyordum. Şu anda bu durdu. Bu büyük bir problem Iğdır için. Düzenli bir işimiz ve gelirimiz vardı. Şu an mağdur edildik ve borca girdik. Ödeme yapamıyoruz. Yetkilere sesleniyorum, bizlere yardımcı olun ve ses olun" diye konuştu.

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