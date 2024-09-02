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        SMS ile işten çıkarılan 204 işçiden belediye önünde 24 saat nöbet (2)

        AKPARTİ'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN İŞÇİLERE DESTEK ZİYARETİOturma eylemi sürerken, Iğdır Belediyesi'nin AK Parti'li 12 meclis üyesi işçileri ziyaret ederek, onlara destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:55
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        SMS ile işten çıkarılan 204 işçiden belediye önünde 24 saat nöbet (2)
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        AKPARTİ’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN İŞÇİLERE DESTEK ZİYARETİ

        Oturma eylemi sürerken, Iğdır Belediyesi'nin AK Parti'li 12 meclis üyesi işçileri ziyaret ederek, onlara destek verdi. Meclis üyeleri adına konuşan Kürşat Şimşek, "Bugün, şu anda belediyede yeni dönem meclis toplantısı var. O toplantıya katılmadık. Haksız yere işten çıkarılan işçilerin yanına gelerek, toplantımızı burada, işçilerin arasında yapmaya karar verdik. Her zaman işçiden yana olduk. Konumuz; işten haksız yere bir mesajla işten çıkarılan işçilerin görevlerine geri dönmeleridir. Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş işten çıkarmalarla ilgili olarak konuyu meclise bile getirmeden kendi başına karar vermiştir. İşçilerin yanındayız. Belediye meclis toplantılarına katılmayacağız" diye konuştu.

        Meclis üyelerine teşekkür eden Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, "Eylemimiz, 6 Eylül'de 2 ay olacak. İşçiler zor durumda. İşe dönene kadar eylemimiz devam edecektir. Şehir, çöpten geçilmiyor. Belediye hizmetleri aksamış durumdadır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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