Gürcistan plakalı otobüs, şarampole devrilip, takla attı; 2 yaralı

IĞDIR'da Gürcistan plakalı otobüsün şarampole devrilip, takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Nahcivan-Iğdır kara yolunun Taşburun köyü mevkisinde meydan geldi. İran'dan yola çıkıp, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmekte olan, sürücüsü henüz tespit edilemeyen GS 922 SS Gürcistan plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 1'i sürücü 3 kişinin bulunduğu otobüs, taklalar atarak sürüklendi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev (62) ile Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimoğlu (46), araçta sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde birçok kırık oluşan yaralılar, tedaviye alındı. Üzerinde Azerbaycanlı şehitlerin fotoğrafının bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.