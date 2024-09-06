Dilucu şehitleri için mevlit okutuldu

IĞDIR’ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK’lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru için Mevlidi Şerif okutuldu.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan polis memurları için Ulu Cami ve Hacı Yusuf Hacer Camisi’nde Mevlidi-i Şerif okutuldu. Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan polis memurları şehit arkadaşları için cami cemaatine gül suyu ve tatlı dağıttı.