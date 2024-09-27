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        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı

        IĞDIR'da 'saadet zinciri' yöntemi ile çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:55
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        Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık; şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        IĞDIR'da 'saadet zinciri' yöntemi ile çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen F.Y., İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 6 kişi, F.Y. tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürdü. H.A. 55 bin dolar, T.A. 35 bin dolar, M.A.A. 3 bin 500 dolar, T.A. 2 bin dolar, S.C.A. bin 200 dolar ve M.Ç. 700 dolar olmak üzere toplam 97 bin 400 dolar verdikleri F.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayetçiler, 'Pitrex' isimli siteye F.Y.'nin yönlendirmesi ile üye olduklarını, 'saadet zinciri' şeklinde üyelik oluşturulduğunu, daha sonra sistemin kapandığını ve bu nedenle dolandırıldıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis, F.Y.'nin 26 Eylül'de hava yolu ile Iğdır'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat ettiğini ve Tuzla ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine Tuzla Asayiş Büro Amirliği ile irtibat kurularak şüphelinin yakalanması sağlandı. F.Y. bugün gözaltına alınırken, Iğdır'da en az 1000 kişinin söz konusu saadet zincirine para yatırıp, mağdur olduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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