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        Kazada şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı

        AĞRI'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:20
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        Kazada şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı
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        AĞRI'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

        Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Şehit Geniş için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Akın Oruç, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nihat Özkök ile askeri ve mülki erkan katıldı. Törende Şehit Geniş'in öz geçmişi okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve duanın okunmasının ardından cenaze, askeri uçakla şehidin memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş, Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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