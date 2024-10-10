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        Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü

        IĞDIR'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:00
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        Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü
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        IĞDIR'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi. Mahalledeki iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şemdil Sağlam, tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı. Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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