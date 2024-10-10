Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi. Mahalledeki iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şemdil Sağlam, tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı. Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

IĞDIR'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.

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