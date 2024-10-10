13 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin biri patlayıcıya gübre temin eden, 8 kişiye gözaltı (2)

DEMPARTİ İL BAŞKANI GÖZALTINDA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden birinin DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk olduğu belirtildi. Selçuk'un patlayıcıya 5 ton gübre temin ettiği suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle arama yapılan DEM Parti İl binasında çok sayıda dokümana el konuldu.

IĞDIR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Iğdır Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır Dilucu Kara Hudut Kapısında görevli 13 polisimizin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D., şehitlerimizin anısına yapılan anıtın açılışının olduğu 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanmış ve Iğdır iline getirilmiştir. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müştereken yerine getirilen teşhis ve yer gösterme çalışmaları sonucunda şahıs tarafından gösterilerek tespit edilen sığınıklarda 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 adet şarjör ve 150 adet mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifade neticesinde genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti İl Başkanı M.S. ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır ilinde ve 1 kişi İstanbul ilinde olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış olup söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir."