Bakan Memişoğlu; Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz

SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hastalanmadan sağlığımızı korumak, esas hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sabah saatlerinde Iğdır Valiliği’ni ziyaret etti. Kentin sorunlarıyla ilgili brifing alan Bakan Memişoğlu'na, Vali Ercan Turan ziyaret anısına birlik beraberliği temsil eden iç içe geçmiş halkaların olduğu tablo hediye etti. Valilik toplantı salonunda kurum yöneticileriyle toplantı yapan Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Memişoğlu, sağlık sistemini daha iyi hale getireceklerini söyledi.

IĞDIR'DA 400 YATAKLI HASTANE Serhat şehri Iğdır'da sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde şunu gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. Bunun için de inşallah projesini bitirdiğimiz, çok yakında ihalesini yapıp, inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdırlılarımıza kazandıracağız. Bunun burada sözünü veriyoruz. Çok yakında herkes görecek ki Iğdır'ı sadece kendisine değil, çevresindeki illere hatta uluslararası anlamda sağlık hizmeti verecek kapasiteye ulaştıracağız. Sağlıklı hayat merkezi olmayan Iğdır'ımıza bir proje hazırladık. Onun da çok yakın zamanda inşaatına başlayacağız" diye konuştu.