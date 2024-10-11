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        Bakan Memişoğlu; Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz

        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:10
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        Bakan Memişoğlu; Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz
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        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hastalanmadan sağlığımızı korumak, esas hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sabah saatlerinde Iğdır Valiliği’ni ziyaret etti. Kentin sorunlarıyla ilgili brifing alan Bakan Memişoğlu'na, Vali Ercan Turan ziyaret anısına birlik beraberliği temsil eden iç içe geçmiş halkaların olduğu tablo hediye etti. Valilik toplantı salonunda kurum yöneticileriyle toplantı yapan Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Memişoğlu, sağlık sistemini daha iyi hale getireceklerini söyledi.

        IĞDIR'DA 400 YATAKLI HASTANE

        Serhat şehri Iğdır'da sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde şunu gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. Bunun için de inşallah projesini bitirdiğimiz, çok yakında ihalesini yapıp, inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdırlılarımıza kazandıracağız. Bunun burada sözünü veriyoruz. Çok yakında herkes görecek ki Iğdır'ı sadece kendisine değil, çevresindeki illere hatta uluslararası anlamda sağlık hizmeti verecek kapasiteye ulaştıracağız. Sağlıklı hayat merkezi olmayan Iğdır'ımıza bir proje hazırladık. Onun da çok yakın zamanda inşaatına başlayacağız" diye konuştu.

        'SAĞLIK BİLİMİNİN ÜRETECEK ÇALIŞMALAR İÇİNDEYİZ'

        Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini önemsiyoruz ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hastalanmadan sağlığımızı korumak, esas hedeflerimizden bir tanesi. Bununla ilgili de iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmasını sağlayacağımız bir sistem için çalışıyoruz. Dezenformasyonlara, yanlış haberlere toplumun itibar etmemesini, hekim arkadaşların itibar etmemesini özellikle istirham ediyoruz. Özellikle aile hekimliğini, temel sağlığı ön plana almış Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlığı dünyanın en iyi sunulduğu ülkelerinden bir tanesiyiz. Sadece sağlık hizmetini değil, aynı zamanda sağlık teknolojisini, sağlık bilimini üretecek çalışmalar içindeyiz. Özellikle sağlık ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve tüm topluma teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Memişoğlu, cuma namazı sonrası da esnafı ziyaret edip, sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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