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        Iğdır'da 9 yıl önce 13 polisin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

        IĞDIR'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:25
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        Iğdır'da 9 yıl önce 13 polisin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
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        IĞDIR'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

        Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te, Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

        YAKALANAN TERÖRİST ANLATTI

        Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK Terör örgütünün sözde bölge sorumlusu H.D. Şırnak’ta yakalanarak Iğdır’a getirildi. H.D.’nin verdiği ifade doğrultusunda polisleri şehit eden patlayıcının yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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