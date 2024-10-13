Iğdır'da 9 yıl önce 13 polisin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede (2)

DEMPARTİ İL BAŞKANIYLA BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da olduğu 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Iğdır Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, Saliha Ağrı ve Ümit Emre terör örgütüne üye olmak, polislerin şehit edilmesi olayına iştirak etmek suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler M.D., A.A., H.l.A., M.A. ve D.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.