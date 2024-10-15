Bakan Ersoy: Iğdır, kapıların tamamen açılmasıyla önemli turizm merkezi haline gelebilir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Iğdır, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'a sınır kapısı olması nedeniyle iç içe. Kapıların tamamen açılması ile önemli turizm merkezi haline gelebilir" dedi.

Öğle saatlerinde uçakla Iğdır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy havalimanında Vali Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, daire müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Buradan büyük ve küçük Ağrı Dağı'nın ortasında bulunan Rus Kışlası'na giden Bakan Ersoy ve beraberindekileri taşıyan helikopter, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayınca geri döndü. Bakan Ersoy Tuzluca ilçesinde, Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ne gelerek inceleme yaptı, bilgi aldı. Buradan 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesine geçen Bakan Ersoy, Kafkas Halk Oyunları tarafından karşıladı. Kütüphaneyi gezen Bakan Ersoy öğrencilere hediyeler verdi. Iğdır Valiliği'ni ziyarete dip şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy esnaf ziyaretinde bulundu.

Gezi ve incelemelerin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Ersoy, Iğdır'ın birçok özelliği bulunan bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Iğdır tarih boyunca kültürel zenginliği, coğrafi konumu ve kadim medeniyetlerinin buluşma noktası olması sebebiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri oldu. Bu güzelim şehrin her karış toprağı adeta bir açık hava müzesi gibi tarihin birçok izlerini taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır'da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmak" diye konuştu.

Iğdır'ın sadece tarihi ve kültürel değerleri ile değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turizm potansiyeli yüksek bir şehrimiz olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bugün bana birkaç sunum da yaptılar. Hakikaten çok çok değerli nadide doğal güzellikler var ama bunları daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Tüm bu kültürel ve doğal zenginliklerimizi başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Ağrı Dağı'nın heybetili görüntüsü, Aras Nehri'nin bereketli toprakları ve doğa harikası ovaları ile turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Bizler bugün burada Iğdır'ın kültürel ve turistik değerlerini daha da yukarı taşımak adına önemli adımlar atmak için bir araya geldik. Hayata geçireceğimiz projeler Iğdır'ın sadece yerli değil aynı zamanda uluslararası turizminde de hak ettiği yere gelerek çok büyük fırsatlar yaratacak potansiyele sahip olduğunu da gösterecek. Özellikle yabancı turist sayısında son 10 yılda çok ciddi bir artış oldu ve iki katına kadar çıktı. Şimdi oluşturacağımız yeni rotalar ve yeni destinasyonlarla bu potansiyeli bir bu kadar daha artırmayı hedefliyoruz. Mastır planı oluşturacağız. Böylelikle 30 yıl boyunca Iğdır'ın turizmle ilgili duyacağı tüm ihtiyaçları karşılayacak yatırımları önceliklendirme sırasıyla el birliği ile gerçekleştireceğiz. Iğdır'ın çok önemli bir özelliği daha var. Ermenistan, İran ve Azerbaycan'a sınır kapısı olması nedeniyle iç içe. Kapıların tamamen açılması ile önemli turizm merkezi haline gelebilir" diye konuştu.