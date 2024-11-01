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        Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı

        IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:50
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        Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı
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        IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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