Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı (2)

Iğdır'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı öne sürülen ve gözaltına alınan N.K. ile B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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