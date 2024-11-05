Iğdır'da AK Parti il binasına satırlı saldırı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran Bilen Balta (30), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Elinde satırla gelen Bilen Balta, önce zili çaldı. Bir süre kapı önünde bekleyen şüpheli, daha sonra elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Binanın kapısının açılmasıyla içeri giren Bilen Balta, bağırıp, hakaretlerde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip, gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz" diye konuştu.