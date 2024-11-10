Eylem çadırında Atatürk'ü andılar

IĞDIR Belediyesi’nden işten çıkarılan 204 işçi, Cumhuriyet’in kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünü eylem çadırında andı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Iğdır’da belediye başkanı seçilen DEM Parti’li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz’da cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırda 8 Temmuz'dan itibaren 24 saat oturma eylemine başladı.

İşçiler bugün, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde eylem çadırında andı. Çadırda oturan işçiler saat 09:05'te dışarı çıkıp, saygı duruşunda bulundu. Anma etkinliğinin ardından işçiler, yeniden eylemlerini sürdürdü.