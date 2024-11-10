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        Eylem çadırında Atatürk'ü andılar

        IĞDIR Belediyesi'nden işten çıkarılan 204 işçi, Cumhuriyet'in kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünü eylem çadırında andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:35
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        Eylem çadırında Atatürk'ü andılar
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        IĞDIR Belediyesi’nden işten çıkarılan 204 işçi, Cumhuriyet’in kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünü eylem çadırında andı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Iğdır’da belediye başkanı seçilen DEM Parti’li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz’da cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırda 8 Temmuz'dan itibaren 24 saat oturma eylemine başladı.

        İşçiler bugün, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde eylem çadırında andı. Çadırda oturan işçiler saat 09:05'te dışarı çıkıp, saygı duruşunda bulundu. Anma etkinliğinin ardından işçiler, yeniden eylemlerini sürdürdü.

        Belediyenin işten çıkardığı 204 işçi ile 126 gündür oturma eylemi yaptıklarını söyleyen Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, "Belediye haksız, hukuksuz bir şekilde SMS ile işten attığı 204 işçi ile birlikte çadırda 126 gündür oturma eylemi yapmaktayız. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te çadırımızdan çıkıp saygı duruşunda bulunarak saygı ve şükranla andık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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